Manuel Adorni anunció que Argentina presentará este miércoles su adhesión al Tratado Transpacífico: en qué consiste

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que "mañana a primera hora, la Argentina presentará su adhesión al Tratado Transpacífico".

En ese marco, apuntó que era "un acuerdo comercial integrado por 12 países que representan el 13% del PBI mundial, entre ellos Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Singapur".

Algunas horas antes, el canciller Pablo Quirno sostuvo: "El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes que representan el 13% del PBI mundial", expresó.

En qué consiste el Tratado Transpacífico

Los países que lo conforman son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

Este tratado propone una política de libre comercio entre las regiones que lo constituyen. Su nombre oficial es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y abarca a casi 600 millones de personas.

Entre los principales objetivos destacan la promoción de la integración económica, marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del comercio regional, al igual que la promoción del crecimiento sostenible.