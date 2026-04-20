El biógrafo de Milei le pidió a Adorni que se vaya y lo tildó de "piojo resucitado"

Un descargo en redes sociales de Nicolás Márquez contra la permanencia de Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, como jefe de Gabinete derivó en un fuerte recorrido mediático. El biógrafo de Javier Milei, con quien mantiene vínculo, redobló sus críticas este domingo: lo calificó como "un piojo resucitado" y sostuvo que "lo único que lo sostiene son las fotografías".

En declaraciones a Todo Noticias, Márquez volvió a apuntar contra el funcionario y lo describió como alguien que "de la nada se encuentra con las mieles del poder", con una situación muy superior a la que tenía previamente.

El escritor señaló que, si todo se hubiera dado "de buena fe y con todas las de la ley", celebraría la movilidad social ascendente. Sin embargo, cuestionó que "no pudo explicar, mintió y se contradijo", y vinculó su crecimiento al acceso al poder.

Además, afirmó que hoy el jefe de Gabinete "no tiene peso propio" y que se sostiene por su exposición pública. También analizó la estrategia del Gobierno frente a la prensa: "El triunfo es pírrico porque el desgaste es furioso".

Márquez sostuvo que la continuidad de Adorni "le está restando apoyo" a La Libertad Avanza y, aunque evitó comparaciones directas, planteó que su conducta contrasta con el mensaje de esfuerzo y austeridad que el espacio le pide a la sociedad.

En esa línea, lo definió como "un pésimo funcionario" que "está perjudicando" la gestión y consideró que "deberían haberse tomado cartas en el asunto".

También dejó entrever un mensaje directo al funcionario: "Ya tuvo su cuarto de hora", en alusión a la posibilidad de que dé un paso al costado pese al respaldo de los hermanos Milei.

"Día a día desacredita al Gobierno. Lo que estoy pidiendo a gritos es que se retire", insistió.

Por último, remarcó que el cargo le quedó "enorme" y atribuyó el rechazo social a su propia conducta. A modo de contraste, destacó el estilo de vida de Milei y señaló que el pedido de esfuerzo a la sociedad "solo se sostiene con una austeridad republicana que contrasta con Adorni y sus aventuras".