"Es hora de visibilizar esa realidad cruda": organizaciones protestan frente a la casa de Adorni

La organización social Barrios de Pie anunció que este jueves instalará una olla popular frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en el barrio porteño de Caballito. La protesta se enmarca en un reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo, una medida que, según denuncian, afectó a cerca de un millón de trabajadores de la economía popular.

La actividad está prevista para las 11 en la calle Miró al 500, frente a la propiedad del funcionario, la cual además se encuentra bajo investigación judicial en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En Radio FMQ, Norma Morales, referenta de Barrios de Pie y secretaria general adjunta de la UTEP, expresó el malestar del sector: "Ya nos cansamos de estar luchando en el territorio. Han eliminado un programa que surgió de la emergencia social. Hoy prácticamente nos quedamos sin salario".

Morales cuestionó además la postura del Gobierno nacional frente a la situación social: "Nunca nos fuimos del territorio y a este gobierno no le importa nada la vida de los argentinos". En ese sentido, advirtió sobre un deterioro en las condiciones de vida en los barrios populares: "El nivel de violencia creció mucho más. Es hora de visibilizar esa realidad cruda".

La dirigente adelantó que la protesta no será un hecho aislado, sino el inicio de una serie de acciones: "No vamos a ir sólo a la casa de Adorni, vamos a ir a la casa de todos los funcionarios. Iniciamos un plan de lucha". Según explicó, la olla popular también busca generar vínculos con los vecinos de la zona: "Vamos a compartir la comida con nuestra comunidad y también para relacionarnos con los vecinos de Adorni".

Finalmente, Morales reclamó una revisión de las políticas sociales: "Este gobierno tiene que reflexionar en función a las decisiones, sobre todo con el programa Volver al Trabajo. 78 mil pesos no es nada para Adorni, pero para nosotras sí".