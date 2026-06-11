Confirman penas de hasta 25 años para los condenados por el caso Oro Verde: abusaron y prostituyeron a tres hermanos en Entre Ríos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena para cuatro de los acusados en la causa conocida como "Oro Verde", en la que se investigó cómo una madre, junto a familiares y allegados, sometió a sus tres hijos menores a un plan sistemático de abusos y redes de prostitución en la provincia de Entre Ríos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas de María José Saavedra, la madre de los niños, condenada a 25 años de prisión; el ex comisario de la Policía de Entre Ríos Mario René Wolff Furlong, sentenciado a 22 años; y los acusados Daian Amaro Castro y Gustavo Abel Saavedra, quienes también recibieron 22 años.

Una causa que comenzó con la denuncia del padre

La investigación se inició formalmente en julio de 2013, cuando el padre biológico de los tres niños -dos nenas y un varón- presentó la primera denuncia tras descubrir los abusos a los que eran sometidos. Con el avance de la causa, los menores relataron que las agresiones no provenían solo del entorno familiar directo -madre, tíos, abuelo- sino también de extraños, entre ellos el ex comisario Wolff Furlong.

El juicio oral se realizó en noviembre de 2022 a puertas cerradas, por tratarse de delitos contra la integridad sexual. Ocho acusados fueron condenados a penas de entre 9 y 25 años. El Tribunal de Casación provincial confirmó las condenas y rechazó los argumentos de las defensas, que habían alegado un supuesto complot del padre y cuestionado la consistencia de los testimonios de los niños. En 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también desestimó los planteos, camino que culminó ahora con el rechazo de la Corte Suprema nacional.

Castro y Saavedra fueron noticia el año pasado cuando contrajeron matrimonio igualitario en la cárcel donde cumplen su condena.