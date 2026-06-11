Caso Agostina Vega: desmienten el peritaje de ADN a la madre de la adolescente

El entorno familiar de Melisa, la madre de Agostina Vega, rechazó las versiones que indicaban una extracción de sangre para determinar si su ADN tiene un vínculo con la causa que investiga el femicidio de su hija.

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, personas cercanas a la mujer rechazaron esta versión. "No hubo ninguna toma de muestras, totalmente falso lo que se difundió", afirmaron.

Hasta el momento, la Fiscalía no dictó ninguna imputación formal ni adjudicó cargos de responsabilidad penal contra la madre de la adolescente asesinada en la provincia de Córdoba.

"No hubo ninguna toma de muestras, totalmente falso lo que se difundió", afirmaron allegados a la mamá de Agostina.

Melisa continúa internada debido a un cuadro de descompensación que sufrió con anterioridad al hallazgo del cuerpo de la adolescente, tras varios días de búsqueda.

En tanto, permanecen detenidos Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Caso Agostina Vega: cómo avanza la investigación

La hipótesis principal de la Fiscalía señala que Barrelier sería el presunto autor material del crimen. No obstante, el imputado no habría actuado solo.

Soledad Andreani, su ex pareja está acusada de haber aportado un automóvil Ford Ka de color negro en donde se habrían trasladado los restos de Agostina hasta el descampado en que finalmente fue hallada.

Horas después, el vehículo habría sido lavado para borrar cualquier evidencia y rastros dactilares que comprometieran a los sospechosos.

En el expediente figuran registros de cámaras de seguridad en los que se observa la presencia de Barrelier y Andreani en momentos posteriores al horario en que se presume el fallecimiento de la adolescente.

Por otro lado, la investigación arrojó un dato clave sobre Fassetta, quien compartía la misma vivienda que el presunto asesino. El segundo imputado en la causa enfrenta cargos por encubrimiento y habría ocultado pruebas consideradas críticas.

Si bien sobre la madre de Agostina no pesan imputaciones ni se ordenó su detención preventiva, la Justicia ordenó el secuestro de su teléfono celular para realizar un peritaje a cargo de expertos.

Ante las versiones que surgieron por el supuesto análisis de AND, la Fiscalía ratificó que los canales institucionales son las únicas vías para dar a conocer novedades relevantes sobre la causa.