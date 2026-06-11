La abogada del padre de Agostina Vega afirmó que la adolescente "no sería la primera víctima" de Barellier

La investigación sobre el femicidio de Agostina Vega ingresó en una etapa determinante ante el inminente levantamiento del secreto de sumario dispuesto por la Justicia. En este contexto, la abogada que representa al padre de la víctima, Gabriel Vega, informó sobre la presentación de nuevas pruebas a la Fiscalía.

La hipótesis principal sostenida por la querella descarta que el crimen haya sido un acto individual y aislado. De acuerdo con la presentación de la abogada Fernanda Alaniz ante la fiscalía a cargo de Raúl Garzón, los indicios recolectados sugieren la participación de un grupo criminal organizado.

La instancia clave del proceso penal continuará con las declaraciones indagatorias de los tres imputados: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Luego, las distintas partes tendrán acceso irrestricto al expediente judicial.

La abogada que representa a la querella aseguró que hay pruebas de una posible participación de un grupo criminal.

La letrada querellante no descarta la presencia de más víctimas vinculadas a la misma red y sostuvo que "no es la primera vez que este hombre y este grupo de personas comete un hecho atroz". Al ser consultada sobre si se trataba de una organización dedicada a la captación de menores y si lo de Agostina fue un hecho aislado, Alaniz fue contundente:

La línea que impulsa la querella no limita la responsabilidad penal al femicidio de la adolescente, sino que presume la existencia previa de otras víctimas afectadas por la misma organización. "En un principio pensábamos que era un hecho aislado, pero después de las declaraciones que hemos recibido tanto por parte de la mamá de Agostina como otros de los implicados que hoy están imputados, no descartamos esa posibilidad. Entenderíamos que no sería la primer víctima Agostina", sostuvo Alaniz en declaraciones a la prensa.

La abogada señaló que, tras la difusión del caso, se contactaron otras jóvenes con su estudio jurídico. Tales testimonios indicarían presuntos antecedentes de abuso sexual del principal imputado. "Yo lo planteé en un principio. De hecho, por eso hablé del perfil que tenía Barrelier, que entendía que no tendría que estar libre. Esto lo manifesté en reiteradas oportunidades. No es la primer víctima, por lo menos en cuestiones de abuso sexual, delitos contra la integridad sexual. Pero ahora se está presumiendo que hay otros hechos, otro tipo de hechos", aseguró la letrada.

Y añadió: "No solamente estamos hablando de un depredador serial, sino que estamos hablando de que posiblemente también sea un asesino en serie".

Ante la posibilidad de que los delitos involucren la trata de personas o el tráfico ilícito de estupefacientes, la querella prevé la eventual declaración de incompetencia material del fuero ordinario provincial para dar intervención a los tribunales federales competentes.

Respecto de la imputada Soledad Andreani, la defensa del padre de la víctima desestimó los planteos que pretenden ubicar su conducta bajo la figura de una participación secundaria o un aporte meramente logístico: "Para mí forma parte activa de esta red. Si se le puede decir red, ¿no? Ya el martes con el levantamiento del secreto sumario, podremos saber si solamente estamos hablando de un crimen casual o estamos hablando propiamente de una red que ahí va a intervenir la justicia federal. Pero no creo que sea ajena a otros hechos", argumentó

En relación con el imputado Osvaldo Fassetta, la investigación determinó que mantenía un vínculo con la víctima y que intervino en inicio de la búsqueda. No obstante, las pericias posteriores habrían registrado su presencia en el domicilio de Barrelier en momentos posteriores al crimen. "Se está rompiendo (el pacto de silencio). Se está rompiendo y lo tenemos por el propio Fassetta y su defensor que han hablado primeramente hace unos días... y dieron datos que son de total relevancia para la investigación", concluyó Alaniz.