Una mujer denunció que cuatro policías la obligaron a mostrar contenido íntimo del celular en la comisaría

Una mujer denunció que cuatro policías de San Francisco del Chañar, Córdoba, la obligaron a mostrar fotos y videos íntimos de su celular mientras era interrogada en la comisaría.

La víctima había sido citada como sospechosa en una causa por robo, pero según confirmó su abogado, Ignacio Almada Vargas, ni siquiera estaba imputada en ese caso.

El hecho generó una investigación formal a cargo de la fiscal Analía Cepede, de Deán Funes, quien ya comenzó a recolectar testimonios. La joven, quien realiza contenido para adultos en OnlyFans, debió ser internada tras el episodio, afectada gravemente por lo ocurrido.

Almada Vargas denunció que los efectivos presionaron a su clienta para que se autoincriminara y le exigieron mostrar material íntimo sin ninguna relación con la investigación por robo. "No hay motivo para exigir ese tipo de contenido en una investigación por robo", remarcó.

La fiscal Cepede explicó que acceder al contenido de un celular requiere autorización judicial, especialmente cuando se trata de una persona sospechada.

Tratándose de un sospechoso, señaló, no se puede obligar a entregar el dispositivo porque está en juego su derecho a la intimidad y a la defensa. Toda apertura del teléfono debe ser autorizada por el juez de control o el juez de paz de turno.

El abogado defensor subrayó que se vulneraron derechos básicos vinculados a la intimidad y a la defensa, y pidió la intervención de un área especializada en violencia de género para acompañar a la víctima.

El allanamiento y el estado de la causa

Días después, se realizó un allanamiento en el domicilio de la mujer: se secuestraron dos teléfonos iPhone en desuso, un vehículo antiguo y otros elementos de escaso valor.

La fiscal insistió en que el testimonio de la denunciante será determinante para reconstruir los hechos y definir las responsabilidades de los cuatro efectivos involucrados.

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