Denuncian a cuatro policías por obligar a una detenida a mostrar sus fotos íntimas

La Justicia de Córdoba inició una investigación tras la denuncia de una mujer contra cuatro policías, a quienes acusa de obligarla a exhibir contenido íntimo durante un allanamiento.

El hecho habría ocurrido durante un procedimiento realizado en la localidad de San Francisco del Chañar. El operativo ocurrió en el marco de una causa por presunta averiguación de robo que data de diciembre de 2025.

Según la acusación, los agentes habrían utilizado el contexto del allanamiento para presionar a la mujer, quien se desempeña como creadora de contenido en una plataforma de suscripción para adultos, con el fin de acceder a sus archivos privados.

Los agentes fueron denunciados por presionar a una mujer para mostrar fotos íntimas.

La fiscal de la causa, Analía Cepede, confirmó que el procedimiento presentó varias irregularidades. La magistrada precisó que el personal policial no poseía la facultad legal para acceder al contenido del dispositivo móvil sin una orden judicial.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la mujer habría sido encerrada e interrogada bajo coacción. Los efectivos habrían insistido en la revisión de material erótico personal bajo el argumento de buscar pruebas que la incriminaran en el robo investigado.

La fiscal calificó el accionar como un ataque a la privacidad de la denunciante. En sus declaraciones a la prensa, la funcionaria judicial señaló: "Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material del celular, los policías no están habilitados".

Asimismo, la magistrada enfatizó la gravedad institucional del hecho, destacando el desvío del objetivo judicial del allanamiento. "Más allá de que era irregular la apertura del celular, lo que resulta aberrante es que se haya focalizado en la cuestión de la intimidad, que tampoco tenía nada que ver con el hecho que se investigaba", manifestó Cepede.

La lista de investigados incluye a tres hombres y una mujer pertenecientes a la fuerza. Ante la contundencia de la denuncia y las pruebas preliminares, el Tribunal de Conducta Policial dispuso el pase a situación pasiva de tres de los cuatro agentes involucrados mientras se desarrolla el proceso.

Por otro lado, fuentes vinculadas al caso informaron que la mujer debió ser internada en un centro de salud tras un intento de suicidio, presuntamente vinculado al impacto psicológico del accionar policial.

La fiscalía aguarda la evolución del estado de salud de la víctima para tomarle declaración testimonial, un paso clave para avanzar en la imputación de los delitos de abuso de autoridad, vejaciones y violación de la privacidad.

Por el momento, la causa permanece bajo secreto de sumario parcial mientras se realizan peritajes sobre los libros de guardia y las comunicaciones internas de la comisaría local.