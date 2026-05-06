Persecución, choque y tiroteo: 4 delincuentes fueron detenidos tras evadir un control policial

Un violento episodio de inseguridad sacudió esta madrugada la zona oeste del Gran Buenos Aires donde cuatro delincuentes que intentaban hacer una entradera fueron aprehendidos tras una intensa persecución policial que derivó en un enfrentamiento armado.

Como resultado del operativo, tres de los sospechosos fueron trasladados con heridas de bala al Hospital, donde se recuperan favorablemente, aunque continúan en observación.

El hecho comenzó en la intersección de las calles Flora y Vélez Sarsfield, en Villa Luzuriaga. Allí, efectivos que realizaban patrullajes preventivos divisaron un Peugeot 308 color negro con cuatro ocupantes que, al notar la presencia de las unidades, emprendieron una huida a alta velocidad.

Tras varias cuadras de seguimiento, la fuga terminó abruptamente en el cruce de Avenida Don Bosco y Camino de Cintura, donde el conductor del Peugeot perdió el control e impactó de lleno contra una columna de alumbrado público.

Pese al impacto, los sujetos intentaron escapar a pie. Según fuentes policiales, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y efectuó disparos contra el personal actuante -integrado por un sargento, un subteniente y un oficial ayudante-, quienes repelieron la agresión con sus armas reglamentarias.

Una de las armas que la Policía le secuestró a los delincuentes.

Tras el intercambio de disparos, la policía logró reducir a los cuatro implicados. Tres de ellos presentaban impactos de bala en diversas partes del cuerpo, por lo que recibieron asistencia médica inmediata antes de quedar formalmente detenidos a disposición de la Justicia.