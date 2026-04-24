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Viernes, 24 de abril de 2026

VIDEO: simuló ser cliente para intentar abusar de una comerciante

El hecho ocurrió en una zona concurrida. El agresor amenazó de muerte a la víctima y escapó; su rostro quedó captado por cámaras.

Redacción FMQ

Un sujeto intentó abusar de una comerciante tras hacerse pasar por cliente en un kiosco situado en el centro de la ciudad y en estos momentos está siendo intensamente buscado por autoridades, mientras que su rostro quedó grabado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.20 en un local de avenida Yrigoyen y Conesa, frente a un hipermercado y al lado de un banco, por lo cual es una zona altamente concurrida a esa hora.

Por su parte, Sol, la víctima, relató en Radio FMQ: "Fueron dos minutos y medio en los cuales se inventó toda una historia, me hizo salir de la caja primero por golosinas, después por comida. se inventó que trabajaba al lado del local; las intensiones no las vi venir, entonces estoy shockeada porque ahora desconfiás de todo el mundo". 

A su vez, agregó: "Me pidió una bebida energizante, le dije que lo agarre y su última táctica para poder agarrarme fue que le muestre las viandas. Ahí fue que logró acercase y automáticamente sin emitir palabra me ahorca y me dice que me iba a matar. Esto no fue un robo, lo que él quería era abusar".

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