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Miércoles, 22 de abril de 2026

Alarma vecinal frustró un robo en Villa La Florida: intensifican la búsqueda de los sospechosos

Los ladrones intentaron entrar a una casa y escaparon antes de concretar el delito.

Redacción FMQ

Un grupo de jóvenes delincuentes intentó ingresar a una vivienda de Villa La Florida pero huyeron tras escuchar la alarma comunitaria que fue activada por una de las víctimas.

El hecho ocurrió en calle 843, casi Camino General Belgrano y la particularidad es que hace dos meses la familia sufrió una violenta entradera en la que balearon a uno de sus integrantes.

Por su parte, Stella, una de las propietarias, declaró en Radio FMQ: "En la madrugada del martes cerca de las 4 dos sujetos estuvieron rondando por nuestra cuadra y eso nos llamó la atención. Se acercaron a la puerta de mi casa para intentar abrirla y en dos oportunidades; justamente hace dos meses entraron y a mi marido lo balearon en la pierna, lo que le provocó la fractura de la tibia y por eso ahora está en recuperación".

A su vez, agregó: "Ya hemos hecho los reclamos a los organismos de seguridad pero no pasa nada. Estamos muy preocupados".

  

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