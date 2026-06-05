La fiebre mundialista ya se siente en Quilmes, pero las ventas esperan por la Scaloneta

A medida que crece la expectativa por el inicio del Mundial, el merchandising de la Selección Argentina comienza a ganar protagonismo en los centros comerciales de Quilmes. A los tradicionales locales deportivos se suman ahora puestos callejeros que ofrecen todo tipo de productos vinculados al combinado nacional.

En las inmediaciones de la estación de trenes de Quilmes ya pueden verse camisetas, gorros, banderas, bubucelas, vinchas y otros artículos celestes y blancos que buscan captar la atención de los hinchas en la previa de la máxima cita futbolística.

Sin embargo, los vendedores coinciden en que el movimiento todavía es moderado y que las ventas suelen despegar una vez que la pelota empieza a rodar y Argentina disputa sus primeros encuentros.

"Empezamos hace una semana, pero está tranquilo aún. Hasta que no arranque el Mundial la gente no compra mucho. La situación tampoco ayuda demasiado. Esperemos tener buenas ventas. Tengo de todo", declaró Pepe, encargado de uno de los puestos instalados en la estación quilmeña, en declaraciones a Radio FMQ.

Los comerciantes apuestan a que el entusiasmo generado por la Selección se traduzca en un aumento de las ventas a medida que avance el torneo. La experiencia de otros mundiales indica que los triunfos del equipo nacional suelen impulsar la demanda de camisetas y artículos alusivos.

Mientras tanto, el color celeste y blanco ya comienza a copar las calles de Quilmes, anticipando el clima mundialista que buscará instalarse en los próximos días entre los vecinos y fanáticos del fútbol.