Cómo estará el tiempo en AMBA: días frescos y probabilidad de lluvias

El fin de semana se presentará con temperaturas frescas y probabilidad de lluvias aisladas en Quilmes y la región, según el pronóstico meteorológico difundido para los próximos días.

Para el sábado 6 de junio se espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C. Durante la mañana las probabilidades de precipitaciones serán bajas, aunque hacia la tarde y la noche aumentarán, ubicándose entre el 10 y el 40 por ciento.

En cuanto a las temperaturas, durante la jornada oscilarán entre los 15 y los 18 grados, en un contexto de cielo mayormente nublado e inestable.

Por su parte, el domingo 7 de junio se perfila como una jornada algo más fresca, con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 16 °C. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 10 y el 40 por ciento tanto en horas de la mañana como durante la noche.

Además, se prevé un leve incremento en la intensidad del viento hacia el cierre de la jornada dominical, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el primer fin de semana de junio estará marcado por condiciones variables, con momentos de inestabilidad y temperaturas típicas de la temporada otoñal.