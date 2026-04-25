Atrapan a tres boqueteros que intentaron robar una agencia de lotería

Un llamativo intento de robo bajo la modalidad "boqueteros" fue desbaratado hoy en el barrio porteño de Recoleta luego de que tres hombres fueran detenidos por la Policía de la Ciudad cuando intentaban saquear una agencia de lotería y servicios financieros ubicada sobre la avenida Córdoba al 2600.

El operativo se inició tras el alerta de una alarma privada que se activó en el establecimiento. Al arribar al lugar, los efectivos no notaron signos de violencia en el frente del comercio, pero advirtieron un detalle clave: la puerta de un negocio de cosméticos vecino estaba entreabierta.

En el lugar, además del boquete había herramientas de trabajo.

Al ingresar al comercio contiguo, los agentes se toparon con una escena de película: dos sujetos junto a un boquete realizado a ras del suelo en la medianera. Uno de los sospechosos aún sostenía una maza de gran porte. Por el orificio, el tercer cómplice ya se encontraba dentro de la agencia de lotería, donde provocó un gran desorden buscando valores.

El botín y los antecedentes

Durante la requisa de los sospechosos, el personal policial secuestró la suma de $1.984.350, dinero que había sido extraído de la caja registradora del local de servicios financieros.

Además, se incautó una barra de hierro utilizada para forzar la persiana externa del primer comercio.

Los delincuentes, dos argentinos de 26 y 40 años y un ciudadano peruano de 31, fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional. Según fuentes del caso, uno de los implicados cuenta con un frondoso prontuario que incluye antecedentes por hurto, lesiones graves y resistencia a la autoridad.

La causa quedó bajo investigación judicial, mientras que las herramientas utilizadas para la apertura del boquete fueron secuestradas como evidencia principal del hecho.