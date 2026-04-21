Delincuentes le hackearon el WhatsApp a una jubilada y robaron grandes sumas a sus contactos con el "cuento del tío"

Una jubilada de 63 años sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp y delincuentes le robaron más de 90.000 pesos a varios de su contactos. El suceso, perpetrado en la modalidad "cuento del tío", se registró en el oeste del conurbano bonaerense y, a raíz de lo acontecido, los pesquisas policiales detuvieron a una sospechosa.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se denunció el 31 de marzo cuando la víctima sostuvo que, el día anterior, había recibido un llamado de un presunto empleado de una compañía de transporte de encomiendas, quien le informaba con respecto a la entrega de un paquete.

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Según agregaron los informantes, la sexagenaria agregó que, de esa manera, delincuentes habían captado su cuenta de WhatsApp, solicitándole la entrega de dinero a algunos de sus contactos.

Trascendió que entonces los malvivientes habían logrado que varios de sus allegados efectuaran transferencias de sumas monetarias, desde los 90.000 de pesos.

Allanamiento





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona realizaron el fin de semana un allanamiento en una finca, situada en cercanías del cruce de Arrecifes y Cerro Aconcagua, en Villa Angélica, donde apresaron a una joven, de 27 años y que aparece sindicada de haber participado en la maniobra ilícita.

A la muchacha le incautaron dos aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Estafa y acceso indebido a sistema informático", la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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