¡VIDEO! Huyó en monopatín tras hacerle el "cuento del tío" a una jubilada y robarle 400 mil dólares

Una jubilada fue víctima este martes de una estafa millonaria bajo la modalidad de "cuento del tío" en Avellaneda, provincia de Santa Fe, donde un delincuente logró alzarse con 400 mil dólares tras engañarla con una supuesta urgencia bancaria.

El hecho ocurrió a plena luz del día cuando el estafador se presentó en la vivienda simulando ser un allegado de su esposo para ganarse su confianza, concretar el millonario roboy escapar en monopatín eléctrico.

El engaño comenzó cuando el hombre le aseguró a la mujer que venía de parte de su marido, quien supuestamente lo estaba esperando en una sucursal bancaria para realizar un trámite urgente.

Con un discurso ensayado y bajo presión, el delincuente le explicó que debía entregarle todos los ahorros que tenían guardados para poder cambiarlos por billetes nuevos, bajo la amenaza de que, si no lo hacía de inmediato, el dinero "perdería su valor".

La víctima, agobiada por la situación y creyendo en el relato, permitió que el sospechoso ingresara a la propiedad.

Una vez adentro, el hombre se dirigió directamente hacia una habitación donde, tras forzar un armario, encontró los dólares y los puso en una bolsa. Sin perder tiempo, el ladrón tomó el botín y salió de la casa con total tranquilidad antes de emprender su huida.

Fuga

Lo que más llamó la atención de los investigadores y de los vecinos fue el método de transporte utilizado para escapar del lugar. Lejos de utilizar un auto o una moto de alta cilindrada, el delincuente se subió a un monopatín eléctrico y se retiró a toda velocidad por las calles del barrio.

Tras el llamado al 911, personal de la División Científico Forense de Reconquista trabajó en la vivienda para realizar las pericias correspondientes.

Los especialistas analizaron minuciosamente el sistema de alarma y las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar reconstruir la ruta de escape del autor del hecho, quien por el momento permanece prófugo.

La Unidad Fiscal de Reconquista tomó intervención inmediata en el caso y, aunque inicialmente la causa fue caratulada como robo, los investigadores no descartan que la calificación legal pueda cambiar a estafa agravada debido a la maniobra de engaño utilizada para vulnerar a la mujer mayor.

Se busca determinar si el delincuente contaba con información previa sobre la existencia del dinero en el domicilio.