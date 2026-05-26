Video: así vendedor de medias intentó engañar y robarle el celular a una mujer en un bar

Un intento de hurto bajo la modalidad del "descuido" sucedió en una cafetería de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, donde un delincuente simuló ser vendedor ambulante para sustraer el teléfono celular de una clienta.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y se viralizó por las redes sociales, donde generó una indignación masiva.

El episodio ocurrió mientras la víctima merendaba en una de las mesas del establecimiento. En ese momento, el sospechoso se aproximó al sector con la aparente intención de ofrecerle medias para la venta. Según las imágenes, el individuo utilizó un paquete de su mercadería para tapar el celular de la mujer, que permanecía sobre la mesa.

El objetivo de la maniobra consistía en retirar el dispositivo de valor oculto debajo de las medias.

A pesar de la rapidez del movimiento, la clienta advirtió la sospechosa actitud de ocultamiento de forma inmediata. La mujer confrontó directamente al sospechoso en el lugar, lo que impidió que el hombre lograra concretar la sustracción del dispositivo móvil.

El sujeto se retiró sin consumar el delito





Ante la respuesta de la víctima y la mirada de los demás clientes presentes en el local, el sujeto desistió de la acción de forma instantánea. Posteriormente, abandonó las instalaciones del bar de manera pacífica y sin consumar el delito.