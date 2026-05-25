Un hombre intentó descartar cocaína por la ventanilla para evitar un control policial, lo descubrieron y terminó preso en Córdoba

Un hombre de 47 años fue detenido este domingo en la provincia de Córdoba luego de intentar deshacerse de varias dosis de cocaína durante un operativo de control vehicular realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El procedimiento sucedió en la intersección de las calles Monseñor Lafitte y boulevard Belgrano, en la localidad de Monteros, cuando el sospechoso circulaba en un automóvil que fue interceptado por los efectivos antinarcóticos.

En medio del control, el conductor intentó arrojar la droga por la ventanilla del vehículo para evitar ser descubierto, aunque la maniobra fue advertida inmediatamente por el personal policial.

Tras el accionar, los agentes realizaron una requisa y lograron secuestrar varias dosis de cocaína, dinero en efectivo, el automóvil en el que se trasladaba el detenido y distintos elementos considerados de interés para la investigación judicial. Del operativo también participó personal de la Policía de Córdoba, que colaboró con el despliegue de seguridad en la zona.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que dispuso el traslado del acusado a sede judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes. Además, desde la FPA indicaron que el hombre contaba con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que las fuerzas de seguridad realizan en distintos puntos de la provincia con el objetivo de combatir el narcomenudeo y el tráfico de drogas.