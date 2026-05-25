Detuvieron a los delincuentes que robaron en la casa de la familia de Juan Martín Del Potro

La banda delictiva acusada de robar en la vivienda del extenista Juan Martín del Potro en la ciudad bonaerense de Tandil fue desbaratada tras una investigación conjunta entre la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense.

El robo ocurrió el pasado 15 de mayo, cuando delincuentes ingresaron a la casa del ex número tres del mundo mientras él se encontraba ausente. Durante el asalto sustrajeron una cadena de oro, una alianza, una raqueta de tenis y dos relojes de alto valor.

La investigación permitió reconstruir parte de la fuga gracias a registros obtenidos en la localidad de Ayacucho, donde el vehículo utilizado por los ladrones se detuvo a cargar combustible.

En esa línea, las tareas de inteligencia avanzaron durante las últimas semanas y tuvieron un giro clave este fin de semana largo, cuando efectivos desplegados en la terminal de Retiro detectaron a dos hombres que intentaban abordar un micro con destino a Posadas, Misiones. Al verificar sus identidades, se confirmó que ambos ciudadanos chilenos tenían pedidos de captura internacional emitidos por Interpol a solicitud de Estados Unidos.

Según informaron fuentes oficiales, los detenidos estaban acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo de viviendas de figuras de la NBA, la NFL y otras ligas deportivas internacionales. La banda habría logrado sustraer bienes valuados en más de dos millones de dólares en distintos hechos cometidos durante los últimos dos años.

A partir del intercambio de información entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina y la Fiscalía de Tandil, posteriormente fueron detenidos otros dos ciudadanos chilenos y un argentino en la ciudad bonaerense de Junín.

Los integrantes de la banda delictiva acusada de realizar robos a reconocidos deportistas internacionales (Imagen NA).

Además, las autoridades chilenas capturaron a otro integrante de la organización, completando así la detención de los seis sospechosos involucrados en el robo a la vivienda de Del Potro.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos. Los detenidos, identificados como Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zuniga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes, permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.