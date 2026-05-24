Causa Cuadernos: una ex secretaria de Néstor Kirchner no declarará como testigo por "problemas de salud"

La ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, no se presentará este jueves a declarar como testigo en el juicio oral de la causa Cuadernos por problemas de salud.

El hijo de Quiroga se comunicó telefónicamente con el Tribunal Oral Federal N° 7 para advertir que su madre no podrá declarar por esta situación de salud y se comprometió a presentar los certificados médicos correspondientes.

Según detalló, Quiroga "se encuentra con problemas de salud, cardiológicos y estrés". Los jueces del TOF N°7 deberán analizar las presentaciones y determinar si reprograman la declaración.

Quiroga trabajó como secretaria de Néstor Kirchner y denunció supuestos movimientos de dinero.

La palabra de la ex secretaria de Kirchner es considerada como una de las más relevantes debido a que en 2013 declaró que había visto movimientos de bolsos con dinero durante los años de gestión kirchnerista. La Justicia investiga si a lo largo de este período existió una presunta red de recaudación de fondos ilegales vinculada a la obra pública.

A su vez, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de liderar una organización ilícita que habría operado entre el 2003 y el 2015.

Quiroga, que está radicada en Córdoba, aseveró que su estado de salud no le permite viajar para declarar a Buenos Aires. Durante la misma fecha están citados para declarar Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.