Causa Cuadernos: convocaron a declarar a Lavagna, Fariña y Zuvic

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOF 7) notificó este miércoles una reconfiguración en el cronograma de declaraciones testimoniales para el juicio oral de la causa "Cuadernos".

Las modificaciones alteran el esquema de las audiencias previstas para la última semana de mayo y los primeros días de junio, en el marco del proceso que investiga una presunta red de recaudación de fondos ilegales vinculada a la obra pública.

El cambio de fechas responde a la necesidad de reorganizar la comparecencia de testigos clave, entre los que se encuentran exfuncionarios, exsecretarios presidenciales y personal civil vinculado a los imputados.

En este debate parlamentario y judicial, se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a un grupo de exfuncionarios y 65 empresarios, bajo la acusación de organizar una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015 para direccionar contratos estatales en los sectores de construcción, energía y transporte.

Según el nuevo esquema dispuesto por el tribunal, las citaciones se reanudarán mañana jueves con la declaración de Julio César Silva, encargado del edificio de la calle Uruguay donde residía la expresidenta, cuya comparecencia había sido postergada la semana pasada. Las audiencias se desarrollan en la sede del tribunal y son transmitidas de forma pública a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Como continuará el cronograma

El cronograma continuará el martes 26 de mayo con el testimonio de Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno. El jueves 28 de mayo será el turno de Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, junto a Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.

Para el mes de junio, el TOF 7 concentró los testimonios de perfil político y financiero: el martes 2 de junio declararán el exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada Mariana Zuvic.

Finalmente, el jueves 4 de junio cerrará la ronda fijada con las declaraciones de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.