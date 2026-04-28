Causa Cuadernos: Ricardo Jaime negó haber recibido sobornos y dijo que fueron extorsionados los empresarios que lo acusaron

El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime negó este martes haber recibido sobornos ante el Tribunal Oral Federal 7, en el juicio por la causa Cuadernos, al tiempo que aseguró que declararon bajo una "figura extorsiva" los empresarios que lo involucraron, lo que habrían hecho para no ir presos.

"El único hecho que figuraría, y reitero la palabra figuraría, en las fotocopias (de los cuadernos) es un pago que se habría hecho en el 2010 y correspondería a la Hidrovía", dijo Jaime poco antes de aclarar que no respondería preguntas del tribunal.

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El ex funcionario declaró en el edificio judicial de Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, luego que el Tribunal rechazara su pedido de hacerlo por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple su condena por la tragedia ferroviaria de Once.

El ex secretario de Transporte de la Nación, en relación a las acusaciones en su contra, sostuvo: "Tengo referencia de que estas aseveraciones fueron hechas bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción".

El ex funcionario sumó que "dichas acusaciones no están en las llamadas fotocopias de los cuadernos del señor (Oscar) Centeno".

En ese contexto, se refirió al empresario Aldo Roggio, uno de los imputados colaboradores.

"Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Con el señor Roggio nunca me reuní", dijo Jaime.

Luego de declarar, solicitó ser trasladado de inmediato a la prisión en la que cumple su condena, debido a que no había tomado su medicación.

En ese sentido, explicó: "No la tomé porque me sacaron a las 5 de la mañana por cuestiones de protocolo. Me siento vulnerable en este momento".

Jaime, luego, reiteró ante el TOF que padece problemas de salud y, por último, pidió continuar con su condena en una unidad penitenciaria de la provincia de Córdoba para poder recibir visitas de sus allegados.