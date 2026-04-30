"Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita"

El ex secretario de Obras Públicas José López declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nº 7, en el edificio de Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, en el marco del juicio por la causa Cuadernos.

El testimonio del ex funcionario se produjo así en una jornada que marca el cierre de las indagatorias del debate, ya que en mayo próximo se dará inicio a una ronda de 43 declaraciones de testigos, una etapa central para determinar responsabilidades políticas y empresariales en un supuesto sistema de recaudación ilegal de sobornos.

El ex funcionario fue trasladado desde la cárcel del partido bonaerense de Ezeiza, donde cumple una pena de 13 años de prisión unificada por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito producto del intento de esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez en 2016.

"Quiero narrar mi situación personal previa a mi declaración de 'arrepentido' en 2018. Yo estaba detenido junto a empresarios y sindicalistas. Cuando surgió la causa Cuadernos, vivía un acecho mediático", manifestó López al iniciar su declaración.

El ex funcionario agregó: "Si me hubiera encontrado en otra situación anímica, no habría hecho esa declaración como arrepentido".

Luego, negó haber participado en una asociación ilícita. "No fui invitado a conformar una asociación ilícita, sino a conformar un Gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos", expresó.

En ese contexto, aseguró: "Nunca vi a (la ex presidenta) Cristina (Fernández de) Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita".

López fue secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y se encuentra detenido desde junio de 2025.

Su declaración estaba cargada de gran expectativa debido a su rol como imputado colaborador, figura conocida como "arrepentido".

Otras declaraciones indagatorias de este jueves

Además de la indagatoria de López, el tribunal escuchará este jueves a otros dos imputados de la causa. Uno es el empresario Marcelo Marcuzzi, cuya defensa había solicitado la posibilidad de ofrecer una reparación integral del daño a cambio de su sobreseimiento, consistente en una suma de dinero o una acción concreta, según prevé la ley. Pero el pedido fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León.

Además, deberá declarar el empresario de la construcción Juan José Luciano, quien tiene la condición de "arrepentido" y reconoció ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para conservar contratos de concesiones viales.