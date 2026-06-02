Causa Cuadernos: se cortó Internet en Comodoro Py y Lavagna, Fariña y Zuvic no pudieron declarar

Una falla en el servicio de Internet en los tribunales federales de Comodoro Py obligó este martes a suspender las declaraciones de Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic en una nueva audiencia del juicio por la denominada causa Cuadernos.

El problema técnico afectó el funcionamiento habitual del debate oral, que se desarrolla bajo una modalidad mixta que combina la presencia física de algunos participantes con conexiones remotas a través de Zoom.

La interrupción del servicio impidió que la jornada pudiera comenzar a las 9, tal como estaba previsto. Durante varias horas se realizaron intentos para restablecer la conectividad y garantizar una comunicación estable entre los integrantes del proceso, pero las gestiones no dieron resultado.

Entre quienes debían prestar testimonio figuraban el ex ministro de Economía, el financista (quien declaró como arrepentido en distintas investigaciones judiciales) y la ex diputada nacional.

Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic.

Lavagna se presentó temprano en el edificio judicial de Retiro, permaneció más de una hora aguardando novedades en el bar de la planta baja pero, ante la imposibilidad de iniciar la audiencia, decidió retirarse.

Fariña tenía previsto comparecer cerca del mediodía, horario hasta el cual el tribunal mantuvo la expectativa de solucionar el inconveniente tecnológico.

Finalmente, después de varias horas sin lograr normalizar la conexión, el Tribunal Oral Federal N.º 7 resolvió levantar la audiencia y fijar el jueves como nueva fecha para las declaraciones pendientes.