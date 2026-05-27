La exsecretaria de Néstor Kirchner presentó un certificado médico para no ir a declarar

La exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, presentó formalmente una constancia médica ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF) para justificar su ausencia como testigo en el juicio que ventila la causa Cuadernos.

El tribunal resolvió suspender la declaración de la mujer, que estaba prevista inicialmente entre el 26 y el 28 de mayo, hasta que se evalúe la validez del informe de salud.

Cuadro de hipertensión y estrés en el sur

El certificado entregado a las autoridades judiciales fue firmado por un profesional matriculado en la ciudad de Río Gallegos.

El diagnóstico clínico detalla que la testigo padece un "cuadro de hipertensión arterial severa" y un "estrés intenso" originados por afecciones cardiológicas crónicas.

Desde el entorno de la exfuncionaria argumentaron que estas dolencias físicas le impiden afrontar la presión que conlleva una declaración de estas características en los tribunales federales.

Sus allegados, manifestaron que existe temor debido al clima de "presión" y "presunto hostigamiento" que se percibe en las audiencias por parte de los abogados defensores de los exfuncionarios e empresarios acusados.

Búsqueda policial e importancia del testimonio

La presentación del documento médico se concretó luego de que la Justicia penal y la Policía Federal iniciaran una investigación reservada para dar con su paradero, debido a que no respondía a las notificaciones oficiales desde hacía casi un mes.

Finalmente, los investigadores constataron que la mujer se encontraba residiendo temporalmente en una localidad del interior de la provincia de Córdoba.

Miriam Quiroga es considerada una testigo clave dentro del entramado procesal.

Durante la etapa de instrucción ante el fiscal Carlos Stornelli y en diversas declaraciones periodísticas, la exsecretaria afirmó haber presenciado movimientos logísticos y traslados de bolsos con dinero ilegal dentro de la Casa Rosada durante la gestión de Cristina Kirchner.