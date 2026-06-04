Causa Cuadernos: se reanuda el juicio con la declaración de Roberto Lavagna

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el ex financista Leonardo Fariña y la ex diputada nacional Mariana Zuvic volverán a presentarse este jueves en el juicio por la causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), que tuvo que reprogramar las declaraciones que iban a realizarse el martes pasado.

Se cancelaron por problemas en la conexión de internet en la zona de los tribunales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Los tres testigos son considerados claves para el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios.

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La declaración más esperada es la de Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó detalles sobre su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

El ex jefe del Palacio de Hacienda se presentó en los tribunales el martes último pero no pudo prestar su testimonio debido a que el TOF 7 no logró restablecer la conectividad necesaria para la audiencia semipresencial.

Por su parte, Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la denominada "Ruta del dinero K" y quien sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del ex presidente Kirchner, aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y se espera que ahora brinde otros datos relevantes.

Por su lado, la ex legisladora Zuvic será quien complete la nómina de testigos convocados para la jornada de este jueves ante el TOF 7.

Detalles del juicio

El juicio oral comenzó en noviembre último bajo modalidad virtual y, desde marzo, se desarrolla de manera semipresencial. En mayo último, sólo pudieron declarar ocho testigos de los 43 que fueron convocados.

Respondió a la extensa duración de cada una de las exposiciones, como sucedió con Hilda Horovitz, la ex esposa del chofer Oscar Centeno, quien ratificó la existencia de bolsos con dinero en el departamento de su ex marido.