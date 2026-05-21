El encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner se desdijo y negó haber visto bolsos y valijas

El encargado del edificio donde vivió el matrimonio Kirchner en Recoleta, Julio César Silva, declaró este jueves en el juicio por la denominada "causa Cuadernos" y se desdijo de sus dichos formulados en 2018 durante la instrucción cuando había afirmado que vio al secretario Daniel Muñoz con bolsos y valijas. "Firmé algo que no era cierto", reconoció.

"Eso yo no lo dije", añadió el encargado del edificio de Juncal y Uruguay al brindar su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7 a cargo del juicio.

Durante la audiencia, el Tribunal le leyó el tramo de su declaración del 14 de agosto de 2018 en el que había manifestado que "entre 2007 y 2010", observó "movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días". "No puedo precisar cuántas veces, Muñoz venía con dos o tres personas y luego se retiraban", había indicado.

Sin embargo, este jueves Silva admitió: "Ahí es donde cometí un delito y lo acepto que firmé pero no estaba de acuerdo ni lo leí".

En este marco, sostuvo que cuando fue a declarar en la etapa de instrucción al juzgado a cargo de Claudio Bonadio, se puso "incómodo" cuando le dijeron que "pensara en sus hijas". Al respecto, Silva respondió que "si" a una pregunta sobre si se sintió amenazado. "Me sentí mal", apuntó.

Allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

Otra parte relevante del testimonio de Silva fue cuando relató detalles del allanamiento que en su momento ordenó Bonadio al departamento de Cristina Kirchner, en especial una conversación que escuchó entre el comisario que estaba a cargo del procedimiento y el juez.

"'Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada' (le dijo el comisario) y escuché los gritos del otro lado del teléfono, Bonadio le dijo: 'No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana'", fue el diálogo según contó el testigo.