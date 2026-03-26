Causa Cuadernos: el Tribunal rechazó nuevos planteos de nulidad

El juicio por la denominada causa "Cuadernos" se reanudó este jueves y en el comienzo de la audiencia el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 rechazó nuevos planteos de nulidad que realizaron abogados defensores contra la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias de los arrepentidos que se han negado por el momento a hablar en el proceso, entre ellos, el chofer Oscar Centeno.

Al iniciar la jornada, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, anunció el rechazo "in limine" de la petición e impuso las costas al abogado que lo formuló, a pedido de la fiscal de juicio Fabiana León, porque el tema ya se había tratado en la audiencia anterior.

Declaran ex funcionarios y empresarios

Tras el anuncio del TOF 7, se inició una nueva ronda de indagatorias. El primero que se presentó fue el ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal German Nivello que se negó a declarar aunque descartó "rotundamente haber integrado una asociación ilícita".

"En esta oportunidad me voy a negar a declarar, lo voy a hacer más adelante en el transcurso del juicio. En su momento voy a contestar todas las preguntas de todas las partes", prometió.

Luego, fue el turno del ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas. "Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario", aseveró.

El ex director Ejecutivo de Yacyretá Oscar Alfredo Thomas declara en el juicio por la causa Cuadernos.

Y añadió: "No recibí, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie. Mi único rol era trabajar en Yacyretá como director Ejecutivo bajo las normas de la empresa".

Para este jueves también está previsto que declaren los ex funcionarios Fabián Ezequiel García Ramón y Walter Rodolfo Fagyas y los empresarios Juan Carlos De Goycoechea, Carlos José Mundín y Claudio Javier Glazman.