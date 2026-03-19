Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar en el juicio

Este jueves se lleva a cabo una nueva audiencia del juicio por la denominada causa "Cuadernos" que contó con la presencia de Oscar Centeno, el primer arrepentido de la investigación, que se negó a declarar.

Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, es el autor de los cuadernos en el que figuran los datos sobre las supuestas coimas que involucraban a ex funcionarios y empresarios.

Actualmente, está bajo un programa de protección de testigos y este jueves reapareció en los Tribunales de Comodoro Py luego de años sin ser visto. Minutos después de las 12:30 se sentó ante el Tribunal Oral Federal N° 7 pero evitó responder preguntas. Solo brindó sus datos personales.

Centeno no respondió preguntas ante el Tribunal Oral Federal N° 7.

En la nueva audiencia ante el TOF 7, también se negó a declarar el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

"Stornelli puso cara de sapo que lo sacan del pozo y se fue"

Quien respondió preguntas fue el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal,. En su declaración, aseveró que ellepero se negó. "", subrayó.

Al ser consultado por la respuesta de Stornelli, afirmó que "puso cara de sapo que lo sacan del pozo y se fue". "Después me mandaron a Ezeiza", recordó.

Por último, Llorens, que se representa a sí mismo, también negó que Julio De Vido alguna vez le haya dado órdenes de recibir pagos de coimas.

Rafael Llorens declaró este jueves en el juicio.

Por su parte, el ex titular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, pero se negó a responder preguntas aunque ratificó su condición de arrepentido. "No es ser traidor", enfatizó.