Cristina Kirchner: "La causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia"

La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo este martes que "la causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia", en un descargo que realizó en su cuenta de X tras presentarse a declarar en los tribunales de Comodoro Py.

Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente "Cuadernos", te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 17, 2026

Después de presentarse por la mañana ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7 (TOF 7) en la causa Cuadernos, la ex mandataria compartió un enlace de un video de su abogado, Carlos Beraldi, "mostrando los cuatro casos" a los que ella hizo mención cuando se refirió a "las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos Stornelli y del juez Bonadío en relación a esta causa".

"Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores... vulnerando todas las garantías constitucionales... entre otros delitos", expuso la ex jefa de Estado en su exposición.

Cristina Kirchner agregó que también se pueden "ver las fotografías de Stornelli y D'Alessio en Pinamar y escuchar los audios".

"En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D'Alessio y el Fiscal Stornelli era un ´activo muy valioso de la asociación ilícita´. La Causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia", concluyó la dos veces presidenta en su mensaje.

Declaración y regreso a San José 1111

La ex mandataria se presentó a declarar este martes a las 9 de la mañana en Comodoro Py, donde fue indagada por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, más 204 hechos de cohecho pasivo.

En dicha presentación, sostuvo que este juicio "es un circo" y que se trata de una "persecución política". Además, acusó al juez y al fiscal de ser "mafiosos" y reiteró que ella está "presa injustamente".

Luego, volvió a su domicilio en San José 1111 y salió a saludar al balcón a la militancia que fue a brindarle su apoyo.