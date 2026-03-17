Julio De Vido, ante los jueces de la causa Cuadernos: "Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa"

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, insistió este martes con su pedido para que le otorguen el beneficio de prisión domiciliaria. Así lo hizo al declarar como acusado en el juicio por la causa Cuadernos.

"Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa", manifestó el ex funcionario, que prestó declaración luego de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y tampoco aceptó preguntas.

"Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme", agregó el ex ministro.

De Vido fue a condenado a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación de Once y se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena contra el ex funcionario por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, en el marco de lo que se conoció como la causa "Once II".

Allí se le atribuyó que, como ministro de Planificación Federal y autoridad de aplicación de los contratos ferroviarios, conocía y toleró el uso indebido de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, lo que perjudicó al Estado.

En su breve declaración por la causa Cuadernos, De Vido rechazó "total y categóricamente por falsa e infundada" la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León. Además, criticó a la Unidad de Información Financiera (UIF): "Personalmente, creo que no debería ser parte de este proceso".

El ex funcionario solicitó que se incorpore a su declaración lo que dijo tiempo atrás, al ser indagado en la etapa de instrucción de la causa.





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