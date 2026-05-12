Julio De Vido dejó la cárcel de Ezeiza: el motivo por el que tendrá domiciliaria

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, abandonó el penal de Ezeiza y ya se encuentra en su chacra de Zárate, luego de que la Justicia le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. El traslado se hizo efectivo el lunes por la noche en un móvil del Servicio Penitenciario Federal.

La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci.

El fallo revocó el rechazo previo del Tribunal Oral Federal 4, basándose estrictamente en el delicado estado de salud del exfuncionario, de 76 años.

Riesgo de vida en la cárcel

Según la resolución, De Vido padece diversas patologías crónicas que no pueden ser tratadas adecuadamente tras las rejas.

Los camaristas destacaron que el paciente requiere controles médicos especializados y alimentación específica, provisión constante de medicación y condiciones sanitarias particulares, y seguimiento tras un reciente episodio cardíaco de alto riesgo.

El informe judicial detalló que el exministro debió ser sometido a una angioplastia con implante de stent y requiere tratamiento con anticoagulantes y antiarrítmicos, cuadro incompatible con el régimen carcelario común.

De Vido cumplirá el arresto en su propiedad del barrio Puerto Panal, en el paraje Las Palmas (kilómetro 93 de la Ruta 9). Se trata de un predio que ya conoce bien, ya que allí permaneció bajo la misma modalidad en etapas anteriores de sus procesos judiciales.

Detalles del caso

Actualmente, Julio De Vido cumple una condena de cinco años y ocho meses de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta por la Tragedia de Once.

Cabe recordar que el siniestro ferroviario, ocurrido en febrero de 2012, dejó un saldo de 52 muertos y cientos de heridos. Aunque en el primer juicio de 2015 no figuró entre los condenados, el tribunal ordenó investigar su responsabilidad.

Finalmente, en 2018, el TOF 4 lo consideró responsable de incumplir sus deberes de control sobre los fondos estatales que recibía la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).