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Lunes, 11 de mayo de 2026

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TRIBUNALES

Otorgan la prisión domiciliaria a Julio De Vido por su delicado estado de salud

El exministro de Planificación abandonará el penal de Ezeiza tras sufrir un infarto. Los jueces ordenaron que cumpla su condena en su vivienda.

La Cámara de Casación concedió este lunes la prisión domiciliaria a Julio De Vido, quien dejará la cárcel de Ezeiza para continuar cumpliendo su condena en su residencia particular. 

Los magistrados Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci revocaron el fallo previo del Tribunal Oral Federal, basándose en el agravamiento del cuadro clínico del exfuncionario de 76 años.

Fundamentos médicos del traslado

La resolución judicial se fundamenta en el infarto que Julio De Vido sufrió el pasado 1 de abril, episodio que derivó en la colocación de un stent. 

Según los informes médicos incorporados a la causa, el exministro presenta un "alto riesgo cardiovascular" debido a una combinación de patologías que incluyen diabetes insulinodependiente, hipertensión arterial y fibrilación auricular persistente.

Los camaristas consideraron que estas condiciones de salud requieren cuidados que exceden las posibilidades del complejo penitenciario. 

En su dictamen, destacaron la necesidad de garantizar la integridad física del detenido ante enfermedades crónicas y complejas que configuran un cuadro de vulnerabilidad sanitaria.

La condena por la Tragedia de Once

El exministro de Planificación se encontraba recluido tras ser hallado culpable de fraude al Estado en calidad de partícipe necesario por la Tragedia de Once

Si bien el tribunal de primera instancia había rechazado inicialmente el pedido de la defensa, la instancia superior determinó hoy que el cumplimiento de la pena debe adaptarse a las recomendaciones médicas para evitar un riesgo de vida inminente.

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