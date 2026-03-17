Las denuncias más fuertes que realizó Cristina Kirchner al declarar por la causa Cuadernos

La ex presidenta Cristina Kirchner declaró este martes en el marco de la causa Cuadernos. Durante casi una hora, lanzó críticas contra el Poder Judicial, habló de "prácticas mafiosas" y se negó a responder preguntas de los jueces, los fiscales y a los acusados del caso.

Aquí, un repaso por las denuncias más fuertes que realizó a lo largo de su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7 en Comodoro Py.

La causa Vialidad y la persecución judicial



- "Hasta este momento, si alguien me decía cuál era la causa emblemática de persecución política, sin dudas hubiera dicho la causa Vialidad, por la cual estoy cumpliendo una muy injusta condena".



- "Intervinieron en esa causa jueces mutantes, como el caso del Dr. Julián Ercolini, que se declaró incompetente en la misma causa en el año 2011 y luego, una vez que vino el gobierno de Mauricio Macri, se declaró competente".

- "Los jueces que me juzgaron... El presidente (del tribunal) jugaba al fútbol con el fiscal en la quinta particular de Mauricio Macri. Lo hicieron por delitos que nunca pude haber cometido, como es la administración fraudulenta del Estado por parte de un jefe de Estado, sobre todo después de la reforma constitucional de 1994".

La causa Cuadernos, el rol de Bonadío y de Stornelli

- "Debo reconocer que esta causa titulada 'Cuadernos' la ha desalojado (a Vialidad) del podio... Directamente estamos ante una causa donde el juez de instrucción Bonadío y el fiscal de instrucción Carlos Stornelli son directamente mafiosos".

- "Ya no estamos ante una cuestión de persecución política en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos directamente en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales".

- "Hubo un manejo delictivo criminal que tuvieron Bonadío y Stornelli sobre la figura del arrepentido, absolutamente un manejo mafioso".

El caso D'Alessio y la asociación ilícita



- "El caso D'Alessio es una asociación ilícita. Así lo determinó el tribunal (el Tribunal Oral Federal 8 en septiembre de 2025), integrada por miembros de servicios de inteligencia, periodistas, empresarios que contaban con el aval del fiscal Stornelli y del doctor Bonadío".



- "Tres jueces como ustedes dijeron que (Stornelli) tenía un vínculo activo con esa asociación ilícita".

Los casos específicos de extorsión mencionados



- Caso Barreiro. "A él lo amenazaban para detenerlo en esta causa a cambio de dinero. Le dicen 'lo que podemos hacer es que vos pagues 500.000 dólares' para que no lo metan preso".



- Caso Pedro Etchebest. "Etchebest es amenazado por D'Alessio de que Stornelli lo va a meter preso. Le pide 300.000 dólares para no detenerlo e incluirlo en esta causa".

- Caso Castañón (ex esposo de la mujer de Stornelli): "D'Alessio le propone ponerle algo en el equipaje, cocaína, droga, y el fiscal acepta. Acuerda con el jefe de una asociación ilícita que le van a poner droga en el equipaje del ex marido de la mujer".

- Operación contra el abogado José Manuel Ubeira. "Le querían hacer una cámara oculta... El propio Estornelli le propone qué abogado puede ser el que le haga la cámara oculta a Ubeira. Se me va a armar un 'quilombete' (sic) con Patricia Bullrich".

Cristina Kirchner declaró casi una hora por la causa Cuadernos.

Sobre el origen del dinero y la falta de pruebas



- "¿Dónde está toda esa plata? Me dieron vuelta en esta causa mi casa de Río Gallegos, mi departamento en Juncal y Uruguay, y me rompieron la casa de Calafate... ¿Qué es esto de que se robó un PBI? Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá".



- "Me gustaría que me dijeran cómo fue que me pagaron, que me dieron, cómo fue... Cosas al voleo".

El contexto histórico y regional del lawfare



- "Se sustituyó la intervención en la vida institucional de los países por parte de las Fuerzas Armadas para hacerlo a través del poder judicial".



- "No es casual que los gobiernos populares, acá el peronismo, Lula en Brasil, Correa (en Ecuador), desarrollen planes de infraestructura. La obra pública interpela, desarrolla infraestructura y es una multiplicadora de la actividad económica".

Su negativa a responder preguntas



- "¿Sabe cuándo voy a contestar preguntas de este tribunal y de cualquier otro de Comodoro Py? El día que alguno de ustedes llame a Stornelli a que declare sobre alguna de las barbaridades que están comprobadas en expedientes que están en esta misma casa. El día que algún fiscal o algún juez cite a Mauricio Macri".