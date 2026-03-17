Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa Cuadernos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7 (TOF 7) en la causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que habían presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Particularmente, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba "fueron manipulados", por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.



El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se realizaron hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros ex funcionarios y empresarios vinculados a la causa.

Desde las 7, militantes y seguidores de Cristina están concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111, y sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria "para tapar el desastre" de su gestión.

Fuerte posteo de Cristina en redes sociales

La ex presidenta volvió a usar su cuenta de X para referirse a su citación a declarar.

"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo... el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo... No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad'. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele... y como ya se sabe... el ‘show debe continuar'. Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial. Faltaba más...", se despachó Cristina.