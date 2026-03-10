Causa Cuadernos: el TOF 7 rechazó planteos de nulidad y Cristina Kirchner será indagada el martes próximo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será indagada de manera presencial el martes próximo en los tribunales de Comodoro Py en el marco la causa Cuadernos, debido a que así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) al rechazar durante la audiencia de juicio de esta jornada los planteos de las defensas que pidieron la nulidad del debate.

La ex jefa de Estado será la primera en declarar durante esa jornada, desde las 9, y le seguirá ese día el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El listado para esa jornada se completa con los también acusados y ex funcionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti, Nelson Lazarte y Rafael Llorens, además de Rudy Ulloa, ex chofer del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La audiencia de este martes del juicio oral por la causa Cuadernos (Captura de YouTube).

La decisión de rechazar los 55 planteos de las defensas que pretendían la nulidad del juicio llegó así luego de que Carlos Beraldi, abogado de la ex Presidenta, y los letrados de casi todos los imputados cuestionaran la veracidad de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno a través de una pericia técnica, a raíz de una serie de alteraciones en algunos de los ejemplares.

Esos abogados también habían cuestionado las confesiones de los 31 imputados colaboradores, al argumentar que habrían sido realizadas bajo extorsión.

"La lectura del expediente no evidencia los vicios (a los cuales aluden los planteos)", estableció este martes al rechazar los pedidos de nulidades del juicio el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Los jueces, por último, advirtieron que "en el debate resulta prematuro" el análisis de los planteos formulados "sobre la base de prueba aún no producida".