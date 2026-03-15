Causa Cuadernos: Cristina Kirchner declarará presencialmente ante el tribunal

El calendario judicial marca una cita determinante para el próximo martes, a las 9, cuando la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner ingresará al salón Auditorium del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7) para declarar de forma presencial.

Esta instancia surge luego de que el cuerpo judicial desestimara los pedidos de anulación interpuestos por los abogados de la exjefa de Estado y de otros involucrados, entre ellos el exministro de Planificación, Julio De Vido.

Los planteos defensivos se centraron en denunciar anomalías durante la etapa de instrucción y en poner en duda la legitimidad de los relatos aportados por quienes se acogieron a la figura del "arrepentido".

Impugnación de la evidencia

El representante legal de la expresidenta, Carlos Beraldi, ratificó su postura crítica sobre el material probatorio. Según el abogado, los cuadernos que dan nombre al expediente "fueron manipulados", razón por la cual sostiene que deben ser excluidos del cuerpo de evidencias del caso.

Beraldi remarcó, además, que los testimonios brindados por los 31 imputados colaboradores carecen de validez, al asegurar que dichas declaraciones se obtuvieron mediante mecanismos de extorsión.

El rol del tribunal

Los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, integrantes del TOF 7, tienen bajo su responsabilidad la resolución de los incidentes preliminares presentados hasta el momento.

Este tribunal encabeza la investigación sobre una supuesta trama de recaudación de sobornos y un esquema de cartelización en las licitaciones de infraestructura pública entre 2003 y 2015.

Si bien la atención principal recae sobre la presencia de la exmandataria, el cronograma de citaciones del tribunal incluye a otras figuras de relevancia política y empresarial, como De Vido y diversos exmiembros del gabinete nacional vinculados a la pesquisa.