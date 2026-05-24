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Domingo, 24 de mayo de 2026

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CONMOCIÓN

Caminaba con su novia, se resistió a un robo y lo asesinaron a puñaladas

El trágico hecho ocurrió el sábado por la madrugada cuando la víctima intentó forcejear con el agresor para que no le roben el celular.

SGorostiaga

Un joven de 14 años fue asesinado de una puñalada en el pecho luego de ser víctima de un intento de robo cuando caminaba con su novia en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa. El agresor continúa prófugo.

La víctima, identificada como Matías Cenzeno, había sido abordada por un hombre que intentó robarle el celular; sin embargo, comenzaron un forcejeo que terminó con una agresión con arma blanca en el pecho.

Según la reconstrucción de los testigos, el trágico hecho ocurrió el sábado a la madrugada cuando Matías y su pareja fueron a comprar a un comercio cercano y tras el ataque, el agresor se dio a la fuga.

El adolescente iba a representar a la provincia en un torneo de Taekwondo.
El adolescente iba a representar a la provincia en un torneo de Taekwondo.

El adolescente intentó llegar a su casa en moto, a pesar de la herida de gravedad, pero a medio camino se descompensó, por lo que la pareja solicitó ayuda y el joven fue trasladado de urgencia a un hospital local.

Hasta el momento, no hubo ningún detenido por el crimen del joven de 14 años y la investigación se centra en identificar al agresor y tomar testimonio a los vecinos y familiares para poder esclarecer el crimen.

Cenzeno falleció minutos antes de llegar al hospital de Orán, donde había sido trasladado, como consecuencia de un shock hipovolémico. Esta situación generó una profunda conmoción en la comunidad.

El adolescente era estudiante del segundo año de la escuela secundaria y practicaba Taekwondo. Además, confirmaron que estaba a pocas horas de representar a la provincia en un importante torneo de la categoría.

Desde el establecimiento donde se formaba en el arte marcial emitieron un sentido comunicado por esta pérdida. "Hoy la Escuela Do-San de Taekwon-do se encuentra de luto y con un inmenso dolor en el alma comunicamos la triste partida de nuestro querido alumno Matías Cenzeno", detallaron.

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