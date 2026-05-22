Salta, cada vez más conectada con el mundo: sumará un vuelo directo a Río de Janeiro

La provincia del norte argentino sigue fortaleciendo su perfil turístico internacional y anunció una nueva conexión aérea histórica: desde diciembre tendrá vuelos directos hacia Río de Janeiro. Con esta incorporación, Salta consolida una red de cuatro rutas internacionales activas y se posiciona como uno de los grandes puntos de ingreso y salida del turismo en la región.

El nuevo vuelo será operado por la aerolínea GOL Linhas Aéreas y comenzará a funcionar el próximo 17 de diciembre. La ruta contará con dos frecuencias semanales y conectará de manera directa a la capital salteña con una de las ciudades más emblemáticas de Brasil.

Actualmente, Salta ya mantiene conexiones internacionales con Lima, Panamá y Asunción. Los vuelos hacia Perú son operados por LATAM Airlines con tres frecuencias semanales, mientras que Copa Airlines conecta la provincia con Panamá y Paranair hace lo propio con Paraguay.

Cómo serán los vuelos entre Salta y Río de Janeiro

Según se informó, los vuelos partirán desde Salta los lunes y viernes a las 2.30 y llegarán a Río de Janeiro a las 6. Por su parte, los regresos desde Brasil saldrán los jueves y domingos a las 21.45 y aterrizarán en suelo salteño a la 1.30.

Los pasajes ya se encuentran disponibles tanto en agencias de viajes como en el sitio oficial de la aerolínea.

Vinos de altura, gastronomía regional y paisajes únicos

El crecimiento de la conectividad internacional busca potenciar el atractivo turístico de una provincia que combina naturaleza, gastronomía, cultura y aventura.

Uno de los grandes emblemas salteños es la Ruta del Vino, que atraviesa localidades como Cafayate, Cachi, Molinos, San Carlos y La Viña. Allí se producen vinos de altura reconocidos internacionalmente, con el Torrontés como cepa insignia, además de tintos elaborados en viñedos ubicados a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

En Molinos también se encuentra una de las bodegas más altas del mundo y el reconocido Museo de la Luz del artista James Turrell.

La gastronomía regional es otro de los puntos fuertes del destino. Empanadas, tamales y humitas forman parte de una identidad culinaria marcada por recetas transmitidas de generación en generación.

De la Puna a las Yungas: los paisajes que enamoran a los turistas

Salta se caracteriza por tener algunos de los contrastes geográficos más impactantes del país. Desde la inmensidad de la Puna hasta la vegetación de las Yungas, la provincia ofrece escenarios completamente distintos en pocos kilómetros.

En la zona andina sobresalen lugares como San Antonio de los Cobres, el Viaducto La Polvorilla y el famoso Tren a las Nubes, que alcanza los 4.200 metros de altura.

También se destaca el Cono de Arita, ubicado en el Salar de Arizaro, una formación natural rodeada de misticismo que se convirtió en uno de los paisajes más fotografiados de la región.

La provincia además cuenta con tres parques nacionales: Parque Nacional Los Cardones, Parque Nacional El Rey y Parque Nacional Baritú, considerado el único parque tropical de Argentina.

Turismo aventura y peñas folclóricas

Para quienes buscan experiencias al aire libre, Salta también se consolidó como uno de los destinos más elegidos para el turismo aventura. Rafting en el Río Juramento, canopy, parapente, trekking y recorridos en bicicleta por la Cuesta del Obispo forman parte de la oferta.

Por la noche, la actividad se traslada a las tradicionales peñas folclóricas y bares de la calle Balcarce, donde turistas y locales se reúnen entre guitarras, bombos y chacareras.

Con la incorporación del vuelo directo a Río de Janeiro, Salta busca seguir ampliando su llegada al turismo internacional y reforzar su papel como uno de los destinos más importantes del norte argentino.