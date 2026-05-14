Suman un nuevo feriado para el lunes 18 de mayo: quiénes tendrán "finde" largo y por qué

Tras el fin de semana largo que marcó el inicio de mayo y brindó descanso a miles de trabajadores, se confirmó que el próximo lunes 18 habrá un nuevo feriado. La medida permitirá una nueva jornada de descanso, aunque alcanzará a un grupo específico de trabajadores.

Esta buena noticia llega después de un abril que casi no contó con feriados nacionales, y mientras muchos esperan el próximo "finde" largo del 25 de mayo. Antes, podrán aprovechar para concretar planes postergados o incluso realizar una breve escapada.

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de una jornada de asueto que alcanza únicamente a algunos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

En concreto, serán dos las localidades donde habrá descanso para la administración pública y el Banco Provincia, por lo que no habrá atención en esos puntos. En ese marco, el personal alcanzado contará con una jornada libre.

Feriado del 18 de mayo: ¿Qué trabajadores tendrán asueto?





Los feriados en cuestión alcanzan a las localidades de Inés Indart, en el partido de Salto, y Vicente Casares, en Cañuelas, donde se conmemoran los aniversarios fundacionales de cada una.

En el caso de Indart, la celebración principal, conocida como la Fiesta del Pueblo, se realiza el domingo 17. En este contexto, el lunes 18 fue establecido como día no laborable para la administración pública local, mientras que el comercio y la industria pueden adherir optativamente.

Por su parte, Casares celebra su aniversario el 18 de mayo. La fecha fue fijada oficialmente en 2005 por el Concejo Deliberante de Cañuelas, en homenaje al inicio del loteo de la zona ocurrido en 1947. Al coincidir con lunes, ese día funcionará como jornada de descanso para el personal municipal y estatal de la localidad.

Las localidades bonaerenses de Inés Indart y Vicente Casares tendrán feriado el lunes 18, en conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

Al tratarse de asuetos locales por aniversario, el alcance se concentra principalmente en las siguientes actividades:

Administración pública municipal: no hay atención en dependencias de las localidades alcanzadas.

Sucursales del Banco Provincia: generalmente permanecen cerradas en esas zonas.

Establecimientos educativos: las escuelas de las localidades involucradas no dictan clases.

Comercio e industria: la adhesión es opcional, por lo que la actividad puede variar según cada caso. Se recomienda verificar el funcionamiento de cada local antes de realizar trámites o gestiones.

El próximo feriado nacional es el lunes 25 de mayo: qué se conmemora y a quiénes alcanza

El lunes 25 es feriado nacional inamovible en la Argentina y recuerda la Revolución de Mayo de 1810, un hecho clave en el inicio del proceso de independencia. Ese día se conformó la Primera Junta de Gobierno, encabezada por Cornelio Saavedra, luego de una semana de fuerte actividad política en el Cabildo de Buenos Aires.

El acontecimiento marcó el desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, representante de la corona española, y significó el primer paso hacia la autodeterminación del territorio. Aunque la independencia formal recién se declararía en 1816, esta fecha es considerada el punto de partida de la construcción de la nación.

¿Quiénes no trabajan el 25 de mayo?

Al tratarse de un feriado nacional, el alcance es total en todo el país y está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744):

Administración pública: no hay actividad en organismos nacionales, provinciales ni municipales.

Escuelas: se suspenden las clases en todos los niveles educativos.

Bancos y entidades financieras: permanecen cerrados en todo el territorio argentino.

Sector privado (comercio e industria): en la mayoría de los casos no se trabaja, aunque puede haber excepciones según la actividad.

En caso de que una persona preste servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100%, lo que equivale al pago doble.

A diferencia de los días no laborables, donde la decisión de trabajar queda a criterio del empleador, en los feriados el descanso es obligatorio y el pago diferencial se aplica en caso de actividad.

Feriados 2026 en Argentina: cuáles son los descansos que quedan en el calendario oficial





En el calendario oficial 2026 establecido por la Jefatura de Gabinete de Ministros, aún restan varias fechas de descanso en la Argentina. El esquema incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables.

Feriados inamovibles

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17/6).

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20/11).

Días no laborables