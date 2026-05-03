Fin de semana largo: hubo más de un millón de turistas pero con estadías cortas y menos gastos

El fin de semana largo del Día del Trabajador movilizó a 1.066.464 personas por el país con un gasto total de $235.008 millones, según reflejó el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El reporte detalló que el cuarto fin de semana largo del año "mostró una desaceleración en la actividad turística", indicando que "se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja" y remarcando que "predominaron las escapadas de cercanía".

De esta manera, precisó que "en comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar". En este sentido, el informe agregó que la estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025. Sin embargo, si se compara con el mismo feriado de 2023, que al igual que este fue de tres días, el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16%.

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior, "reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros". Mientras que el gasto total real en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras fue 32,9% menor al del año pasado.

Cuáles fueron los destinos más elegidos

Al analizar el comportamiento turístico, desde CAME señalaron que "la principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda: el movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados".

Así, detallaron que "los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada".

Asimismo, el reporte resaltó que "se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, mostraron niveles de ocupación elevados, concentrando el mayor dinamismo del fin de semana".