Mayo 2026 llega con dos fines de semana largos y se perfila como un mes ideal para descansar

Después de varias semanas sin interrupciones, el calendario de feriados trae alivio: mayo de 2026 aparece como uno de los meses más atractivos para cortar la rutina. Con dos fines de semana largos bien marcados, se abre una ventana ideal tanto para viajar como para tomarse un respiro sin necesidad de pedir días extra.

En un contexto donde cada feriado impacta en el consumo y el turismo interno, estas fechas no solo ordenan el tiempo libre, sino que también activan la economía en distintos puntos del país.

Cuándo son los fines de semana largos de mayo 2026

El primer descanso extendido llega desde el inicio del mes con el Día del Trabajador, que en 2026 cae viernes. Esto genera un fin de semana largo desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.

El segundo bloque aparece hacia el cierre del mes con el Día de la Revolución de Mayo. Al tratarse de un feriado inamovible que cae lunes, se conforma otro descanso de tres días: del sábado 23 al lunes 25 inclusive.

En total, el mes ofrece dos oportunidades claras para desconectar, lo que lo convierte en uno de los períodos más "amigables" del año para organizar escapadas o simplemente bajar el ritmo.

Los feriados de mayo.

Más allá de mayo, el calendario 2026 mantiene la estructura habitual entre feriados inamovibles, trasladables y días con fines turísticos.

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. 24 de marzo: Día de la Memoria.

Día de la Memoria. 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Revolución de Mayo. 20 de junio: Día de la Bandera.

Día de la Bandera. 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre: Navidad.





Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.





Feriados con fines turísticos