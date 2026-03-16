Agenda de feriados: dos fines de semana de cuatro días consecutivos

El calendario oficial de feriados en Argentina traerá una buena noticia para muchos trabajadores y estudiantes: en las próximas semanas habrá dos fines de semana XXL consecutivos, que permitirán disfrutar de dos períodos de cuatro días de descanso entre marzo y comienzos de abril.

El primero llegará con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este año cae martes 24 de marzo. Para potenciar el movimiento turístico, el Gobierno nacional estableció que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá armar un descanso extendido de cuatro días.

Primer fin de semana XXL de marzo

El primer período de descanso se dará entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Martes 24 de marzo: feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Otro fin de semana largo a comienzos de abril

Pocos días después llegará otro descanso extendido, producto de la coincidencia entre el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y la celebración religiosa de Viernes Santo, en el marco de la Semana Santa.

El esquema quedará de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Al caer jueves y viernes, ambos feriados se suman al fin de semana habitual y generan otro descanso de cuatro días, que irá del jueves 2 al domingo 5 de abril.

De esta manera, el calendario ofrecerá dos oportunidades seguidas para viajar, descansar o realizar actividades recreativas, algo que también suele impulsar el turismo interno en distintos puntos del país.