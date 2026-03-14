Se vienen dos fines de semana largos seguidos ¿Cuándo son y cuánto duran?

Los ciudadanos argentinos tienen la oportunidad de disfrutar de dos periodos de descanso largos en el fin de marzo y comienzo de abril. Cada uno de estos bloques cuenta con cuatro días consecutivos para poder relajarse. Estos feriados representan una chance ideal para planificar viajes o escapadas familiares.

El calendario incorpora estos periodos de descanso prolongados de forma estratégica. La existencia de estos dos feriados nacionales consecutivos permite que muchos planifiquen una salida cuando recién arranca el ciclo escolar. Esta situación es una oportunidad propicia para el descanso tras los primeros meses de actividad del año.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El siguiente fin de semana largo será entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo. Este descanso surge gracias al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A esta fecha conmemorativa se le sumará el lunes 23 de marzo como un día no laborable con fines turísticos.

El asueto busca reconocer la importancia de la democracia y del estado de derecho en Argentina.

Esta situación beneficia al turismo y permite un respiro justo cuando comienza la actividad fuerte del año.

Abril arranca con un fin de semana extralargo

Con solo un fin de semana de por medio, llegará otra pausa de cuatro días al inicio del mes de abril. Del jueves 2 al domingo 5 de abril existe otra oportunidad para el descanso o para planificar una escapada. Este bloque se destaca especialmente en el cronograma de 2026 por la coincidencia de dos fechas muy importantes.

El jueves 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y coincide con el Jueves Santo. También se sumará el feriado por Viernes Santo por lo que ese fin de semana otorgará cuatro días libres para la mayor parte de la población.

Otros puentes y feriados durante el resto del año

El calendario de 2026 también presenta otras fechas clave para el movimiento turístico y el descanso. El cronograma cuenta con múltiples fines de semana largos que ofrecen cuatro días de pausa, destacando especialmente los meses de julio y diciembre. Existen días no laborables con fines turísticos definidos para el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.

El esquema completo de feriados inamovibles incluye las siguientes fechas:

1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio: Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Además, el sistema cuenta con feriados trasladables que se ubican en los días lunes para fomentar el turismo, como ocurre con el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en agosto y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en octubre.