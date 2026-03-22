Por los feriados del 23 y 24 de marzo: así será el cronograma de servicios en el AMBA en el fin de semana largo

De cara a los feriados del 23 y 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se difundió cómo será el funcionamiento de los principales servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el sistema de salud, los hospitales y centros médicos mantendrán operativas las guardias y servicios críticos durante las 24 horas en ambas jornadas, incluido el SAME. En cambio, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios ni estudios programados.

Las líneas de emergencia -como el 911, el 103 (Guardia de Auxilio), Policía de la Ciudad, Bomberos y Defensa Civil- trabajarán con normalidad, con atención permanente.

Solo funcionarán las guardias.

En materia de transporte, los colectivos circularán con cronograma de domingos y feriados durante ambos días. Los trenes, en tanto, funcionarán con esquema diferenciado: el lunes 23 lo harán con frecuencia de sábados, mientras que el martes 24 adoptarán el diagrama habitual de domingos.

El Subte y el Premetro iniciarán su servicio el lunes a las 6:00, con cierre entre las 22:00 y 22:30 según la línea. El martes, en tanto, comenzarán a operar desde las 8:00, con últimas formaciones entre las 21:00 y las 22:30.

El sistema Ecobici funcionará el lunes con modalidad de día hábil, mientras que el martes lo hará bajo esquemas intensivo, recreativo y turístico.

En cuanto a la circulación vehicular, los peajes operarán sin modificaciones, aunque con horarios pico propios de fines de semana: de 11:00 a 15:00 en sentido hacia la Provincia y de 17:00 a 21:00 en dirección al centro porteño.

La pista de aprendizaje vehicular estará habilitada ambos días entre las 8:00 y las 18:00. Por su parte, las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) abrirán el lunes y permanecerán cerradas el martes.

No se aplicará el estacionamiento medido en ninguna de las dos jornadas. Además, estará permitido estacionar en avenidas y calles donde habitualmente está prohibido en días hábiles entre las 7:00 y las 21:00, con excepción de carriles exclusivos, Metrobús y ciclovías.

No se aplicará el estacionamiento medido el próximo lunes y martes.

La administración pública y las entidades bancarias permanecerán cerradas durante ambos feriados, aunque se mantendrán operativos los canales digitales y cajeros automáticos.

El Registro Civil funcionará únicamente con una guardia para defunciones entre las 8:00 y las 12:00. El resto de las dependencias administrativas -incluidas las oficinas de licencias de conducir y la Dirección General de Infracciones- no brindarán atención. En contrapartida, el servicio de recolección de residuos se prestará con normalidad.

En relación con los espacios verdes, el Jardín Botánico Carlos Thays, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano permanecerán cerrados el lunes y abrirán el martes. El Ecoparque, en cambio, recibirá visitantes durante ambas jornadas.

Finalmente, en el ámbito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín no abrirán sus puertas. La Casa de la Cultura estará habilitada únicamente el lunes, mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta funcionarán el martes. La Usina del Arte, el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán abiertos durante el lunes.