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Viernes, 20 de marzo de 2026

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CONFIRMADO

Se vienen 4 días sin bancos en Argentina: ¿Qué operaciones se podrán hacer y cuáles no?

Las entidades no atenderán al público por el fin de semana largo: cómo manejarse durante el cierre y qué alternativas quedan disponibles.

Nicolás Blanco

Los bancos estarán cerrados durante cuatro días seguidos por el fin de semana largo que incluye el feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria y el día no laborable con fines turísticos.

Según confirmó el Banco Central, desde el sábado hasta el martes inclusive no habrá atención en sucursales en todo el país.

Es por ello que los usuarios de los diferentes bancos no podrán realizar una gran cantidad de operaciones presenciales durante 96 horas y deberán esperar hasta el miércoles 25 de marzo.

Se vienen 4 días sin bancos en Argentina: ¿Qué operaciones se podrán hacer y cuáles no?

QUÉ OPERACIONES NO SE PODRÁN HACER

Durante esos días, no se podrán realizar trámites presenciales, por lo que quedarán suspendidas:

  • Extracciones por ventanilla
  • Depósitos en sucursal
  • Atención personalizada
  • Trámites administrativos

Estas gestiones deberán esperar hasta el próximo día hábil.


QUÉ SÍ SE PUEDE HACER DURANTE EL CIERRE

A pesar del cierre de las sucursales, los servicios digitales seguirán funcionando con normalidad. Entre las operaciones disponibles están:

  • Usar home banking
  • Realizar transferencias
  • Pagar servicios
  • Operar desde apps bancarias
  • Retirar dinero en cajeros automáticos

RECOMENDACIONES PARA EVITAR PROBLEMAS

Ante este escenario, se recomienda anticipar cualquier operación importante y retirar efectivo con tiempo.

Si bien los cajeros automáticos seguirán funcionando, existe la posibilidad de que algunos se queden sin dinero durante los días de mayor demanda.


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