Los bancos cierran cuatro días en Argentina por los feriados: ¿Qué operaciones no se podrán hacer?

Se acerca un nuevo fin de semana largo en Argentina, y las instituciones ya se preparan para adaptar su funcionamiento. Los bancos estarán cerrados durante cuatro días por los feriados, lo que implicará que algunas operaciones no se van a poder realizar con normalidad.

La razón es que el Gobierno declaró el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, que junto al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, genera un "finde" XXL.

La medida alcanzará a todas las entidades bancarias, públicas y privadas, interrumpiendo la atención presencial durante un total de 96 horas. Por eso, los expertos aconsejan adelantar cualquier trámite que necesite hacerse en ventanilla.

¿Qué servicios bancarios seguirán disponibles y cuáles quedarán suspendidos?





Durante el fin de semana largo, aunque las sucursales estarán cerradas, algunas operaciones se podrán realizar de manera digital o automática:

Servicios que continúan funcionando

Cajeros automáticos: permiten retirar y depositar efectivo, pagar tarjetas y consultar movimientos.

Home banking y aplicaciones móviles: se pueden hacer transferencias inmediatas, consultar saldos y movimientos, y pagar servicios.

Pagos con tarjeta: tanto débito como crédito funcionarán normalmente en comercios físicos y compras online.

Retiros de efectivo en comercios: los puntos de Extra Cash, disponibles en supermercados, farmacias y estaciones de servicio, seguirán habilitados al realizar compras.

Operaciones que estarán suspendidas hasta el miércoles 25 de marzo

Atención en ventanilla: no se podrán hacer depósitos, cobros de cheques ni pagos en caja.

Mercado cambiario: no habrá compra ni venta de dólares oficiales ni MEP.

Inversiones: suscripciones o rescates de Fondos Comunes de Inversión y constitución de Plazos Fijos que requieran presencialidad se procesarán recién el miércoles.

Clearing de cheques: los cheques depositados durante el cierre del fin de semana comenzarán a acreditarse el miércoles 25.

Trámites administrativos: apertura de cuentas, gestión de préstamos personales con atención presencial y entrega de documentación física quedarán suspendidos.

Importante: si necesitás realizar un trámite presencial o cobrar alguna prestación, el viernes 20 de marzo será el último día de atención antes del fin de semana largo.

Como consecuencia del fin de semana largo, los bancos no brindarán atención por cuatro días (Imagen ilustrativa).

Para quienes requieran efectivo, se recomienda retirarlo antes del viernes o usar los puntos de Extra Cash en supermercados y farmacias, evitando así posibles demoras en los cajeros.

Por otro lado, los pagos o vencimientos programados para el lunes 23 o martes 24 se trasladarán automáticamente al miércoles 25, sin generar penalidades.