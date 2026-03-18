¿Se trabaja o no? Qué cambia el lunes 23 de marzo por el día no laborable

El lunes 23 de marzo será día no laborable con fines turísticos en la Argentina, según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete. La medida se implementa como antesala del martes 24, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible en todo el país.

A diferencia de un feriado nacional, el 23 de marzo no implica una suspensión obligatoria de actividades. Se trata de una jornada especial dispuesta por el Poder Ejecutivo -facultad que puede utilizarse hasta tres veces al año- con el objetivo de fomentar el turismo y generar fines de semana largos.

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, los días no laborables son optativos para el empleador. Esto significa que cada empresa o institución decide si sus trabajadores deben prestar servicios o no. En caso de trabajar, el empleado cobra el salario habitual, mientras que en los feriados nacionales corresponde el pago doble.

En cuanto al funcionamiento de servicios y actividades, ya hay definiciones para esa jornada:

Administración pública: permanecerá cerrada.

Bancos: no habrá atención en sucursales, aunque seguirán operativos los cajeros automáticos y el home banking.

Escuelas: no dictarán clases.

Transporte público: funcionará con frecuencia reducida.

Supermercados: abrirán con normalidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, el estacionamiento medido no estará vigente y se permitirá estacionar en avenidas donde normalmente está prohibido en días hábiles, aunque se mantendrán las restricciones en zonas específicas como ciclovías o carriles exclusivos.

De esta manera, el lunes 23 se configura como un "puente" hacia el feriado del martes 24 de marzo, generando un fin de semana extra largo, aunque con reglas distintas a las de un feriado tradicional.