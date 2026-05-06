CALENDARIO
Mayo con "descansos extras": ¿Qué partidos bonaerenses tendrán feriado?
Cada una de estas jornadas fue fijada por ley y está vinculada a festejos patronales, aniversarios de creación y eventos representativos de cada comunidad
Durante mayo de 2026, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires contarán con jornadas no laborables y feriados locales que modificarán la actividad habitual en cada distrito.
En la mayoría de los casos, los asuetos fueron establecidos para conmemorar aniversarios fundacionales, fiestas patronales y celebraciones tradicionales que forman parte de la identidad de cada comunidad.
Por ese motivo, muchas localidades aprovechan estas jornadas para realizar eventos, festivales y actividades culturales abiertas a vecinos y turistas.
Calendario actualizado: los municipios bonaerenses que tendrán feriado en mayo
- Ensenada: el feriado local será el 5 de mayo debido al aniversario fundacional del distrito. Durante esta jornada suelen realizarse actividades conmemorativas, actos oficiales y propuestas culturales para los vecinos.
- Luján: tendrá asueto el 8 de mayo por su celebración patronal. La fecha está vinculada a una de las festividades religiosas más importantes de la localidad y convoca distintas actividades tradicionales.
- Partido de La Costa: el 8 de mayo será jornada no laborable por motivos patronales. La celebración incluye propuestas religiosas y encuentros organizados por la comunidad local.
- Tordillo: también contará con feriado el 8 de mayo en el marco de sus festejos patronales. Como sucede cada año, la fecha busca mantener vivas las tradiciones y costumbres de la localidad.
- General Rodríguez tendrá asueto el 12 de mayo para conmemorar un nuevo aniversario fundacional. Habitualmente se desarrollan actos protocolares, actividades recreativas y eventos culturales.
- Coronel Rosales: el feriado local también será el 12 de mayo por el aniversario de creación del distrito. La jornada suele estar acompañada por celebraciones comunitarias y homenajes históricos.
- Chacabuco: celebrará su festividad patronal el 15 de mayo, motivo por el cual habrá día no laborable en el distrito. La fecha reúne actividades religiosas y encuentros populares.
- Brandsen: el asueto será el 22 de mayo por sus celebraciones patronales. La comunidad suele participar de distintas propuestas culturales y tradicionales.
- Berisso: tendrá feriado local el 24 de mayo debido a su festividad patronal. La jornada generalmente incluye celebraciones religiosas, actos y actividades para toda la comunidad.
- Villarino: contará con día no laborable el 24 de mayo por motivos patronales. Las celebraciones buscan destacar la identidad y las costumbres históricas del distrito.
- Chascomús: tendrá feriado local el 30 de mayo por un nuevo aniversario fundacional. Como ocurre cada año, se esperan actividades conmemorativas y eventos abiertos a vecinos y visitantes.