Mayo con "descansos extras": ¿Qué partidos bonaerenses tendrán feriado?

Durante mayo de 2026, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires contarán con jornadas no laborables y feriados locales que modificarán la actividad habitual en cada distrito.

En la mayoría de los casos, los asuetos fueron establecidos para conmemorar aniversarios fundacionales, fiestas patronales y celebraciones tradicionales que forman parte de la identidad de cada comunidad.

Por ese motivo, muchas localidades aprovechan estas jornadas para realizar eventos, festivales y actividades culturales abiertas a vecinos y turistas.

Calendario actualizado: los municipios bonaerenses que tendrán feriado en mayo

Ensenada: el feriado local será el 5 de mayo debido al aniversario fundacional del distrito. Durante esta jornada suelen realizarse actividades conmemorativas, actos oficiales y propuestas culturales para los vecinos.

Luján: tendrá asueto el 8 de mayo por su celebración patronal. La fecha está vinculada a una de las festividades religiosas más importantes de la localidad y convoca distintas actividades tradicionales.

Partido de La Costa: el 8 de mayo será jornada no laborable por motivos patronales. La celebración incluye propuestas religiosas y encuentros organizados por la comunidad local.

Tordillo: también contará con feriado el 8 de mayo en el marco de sus festejos patronales. Como sucede cada año, la fecha busca mantener vivas las tradiciones y costumbres de la localidad.

Los feriados locales suelen estar acompañados por actividades culturales, religiosas y celebraciones abiertas a la comunidad.





General Rodríguez tendrá asueto el 12 de mayo para conmemorar un nuevo aniversario fundacional. Habitualmente se desarrollan actos protocolares, actividades recreativas y eventos culturales.

Coronel Rosales: el feriado local también será el 12 de mayo por el aniversario de creación del distrito. La jornada suele estar acompañada por celebraciones comunitarias y homenajes históricos.

Chacabuco: celebrará su festividad patronal el 15 de mayo, motivo por el cual habrá día no laborable en el distrito. La fecha reúne actividades religiosas y encuentros populares.

Brandsen: el asueto será el 22 de mayo por sus celebraciones patronales. La comunidad suele participar de distintas propuestas culturales y tradicionales.

Los días no laborables permiten destacar la identidad histórica y cultural de cada distrito bonaerense.





Berisso: tendrá feriado local el 24 de mayo debido a su festividad patronal. La jornada generalmente incluye celebraciones religiosas, actos y actividades para toda la comunidad.

Villarino: contará con día no laborable el 24 de mayo por motivos patronales. Las celebraciones buscan destacar la identidad y las costumbres históricas del distrito.