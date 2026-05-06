Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 6 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CALENDARIO

Mayo con "descansos extras": ¿Qué partidos bonaerenses tendrán feriado?

Cada una de estas jornadas fue fijada por ley y está vinculada a festejos patronales, aniversarios de creación y eventos representativos de cada comunidad

MBurczynsky

Durante mayo de 2026, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires contarán con jornadas no laborables y feriados locales que modificarán la actividad habitual en cada distrito. 

En la mayoría de los casos, los asuetos fueron establecidos para conmemorar aniversarios fundacionales, fiestas patronales y celebraciones tradicionales que forman parte de la identidad de cada comunidad. 

Por ese motivo, muchas localidades aprovechan estas jornadas para realizar eventos, festivales y actividades culturales abiertas a vecinos y turistas.

Mayo con "descansos extras": ¿Qué partidos bonaerenses tendrán feriado?

Calendario actualizado: los municipios bonaerenses que tendrán feriado en mayo

  • Ensenada: el feriado local será el 5 de mayo debido al aniversario fundacional del distrito. Durante esta jornada suelen realizarse actividades conmemorativas, actos oficiales y propuestas culturales para los vecinos.

  • Luján: tendrá asueto el 8 de mayo por su celebración patronal. La fecha está vinculada a una de las festividades religiosas más importantes de la localidad y convoca distintas actividades tradicionales.

  • Partido de La Costa: el 8 de mayo será jornada no laborable por motivos patronales. La celebración incluye propuestas religiosas y encuentros organizados por la comunidad local.

  • Tordillo: también contará con feriado el 8 de mayo en el marco de sus festejos patronales. Como sucede cada año, la fecha busca mantener vivas las tradiciones y costumbres de la localidad.

&nbsp;Los feriados locales suelen estar acompañados por actividades culturales, religiosas y celebraciones abiertas a la comunidad.&nbsp;
 Los feriados locales suelen estar acompañados por actividades culturales, religiosas y celebraciones abiertas a la comunidad. 


  • General Rodríguez tendrá asueto el 12 de mayo para conmemorar un nuevo aniversario fundacional. Habitualmente se desarrollan actos protocolares, actividades recreativas y eventos culturales.

  • Coronel Rosales: el feriado local también será el 12 de mayo por el aniversario de creación del distrito. La jornada suele estar acompañada por celebraciones comunitarias y homenajes históricos.

  • Chacabuco: celebrará su festividad patronal el 15 de mayo, motivo por el cual habrá día no laborable en el distrito. La fecha reúne actividades religiosas y encuentros populares.

  • Brandsen: el asueto será el 22 de mayo por sus celebraciones patronales. La comunidad suele participar de distintas propuestas culturales y tradicionales.

&nbsp;Los días no laborables permiten destacar la identidad histórica y cultural de cada distrito bonaerense.&nbsp;
 Los días no laborables permiten destacar la identidad histórica y cultural de cada distrito bonaerense. 


  • Berisso: tendrá feriado local el 24 de mayo debido a su festividad patronal. La jornada generalmente incluye celebraciones religiosas, actos y actividades para toda la comunidad.

  • Villarino: contará con día no laborable el 24 de mayo por motivos patronales. Las celebraciones buscan destacar la identidad y las costumbres históricas del distrito.

  • Chascomús: tendrá feriado local el 30 de mayo por un nuevo aniversario fundacional. Como ocurre cada año, se esperan actividades conmemorativas y eventos abiertos a vecinos y visitantes.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Feriado