Sorpresa por un nuevo feriado para el 12 de mayo: ¿A quiénes contempla?

Un nuevo feriado para el próximo 12 de mayo beneficiará a un grupo específico de trabajadores, quienes podrán tomarse el día sin obligación de asistir a sus tareas habituales. La medida generó sorpresa porque no estaba contemplada dentro del cronograma tradicional y abre la posibilidad de una pausa extra en medio de la rutina.

Sin embargo, no se trata de un feriado nacional incorporado al calendario oficial, sino de una disposición puntual que alcanza solo a determinados sectores. Aun así, para quienes están incluidos, representa una buena oportunidad para cortar la semana, organizar una escapada o simplemente aprovechar un día distinto.

¿Quiénes tendrán un feriado extra el 12 de mayo?

Feriado en General Rodríguez el 12 de mayo

El próximo 12 de mayo será feriado en varias localidades bonaerenses por la celebración de sus aniversarios fundacionales. Las zonas alcanzadas son General Rodríguez, Coronel Rosales, Mechongué (General Alvarado), Chillar (Azul) e Ingeniero Thompson (Tres Lomas), donde se conmemora la historia y el crecimiento de cada comunidad con una jornada no laborable a nivel local.

En General Rodríguez, los festejos suelen incluir ferias, espectáculos y propuestas al aire libre que convocan tanto a vecinos como a quienes llegan desde otros puntos cercanos. Es un lugar ideal para una escapada rápida, con espacios verdes, estancias y opciones gastronómicas bien tradicionales.

En Coronel Rosales, con Punta Alta como punto principal, la fecha se vive con actos oficiales y actividades ligadas a su identidad marítima. Además, la cercanía con el mar permite aprovechar el día para recorrer la costa o visitar destinos como Pehuen Co.

Mechongué, dentro de General Alvarado, mantiene un perfil más tranquilo y de pueblo. Sus celebraciones suelen centrarse en encuentros comunitarios, ferias y actividades locales que reflejan las tradiciones de la zona, ideal para quienes buscan desconectar.

La localidad de Chillar en Azul tiene feriado el 12 de mayo por su aniversario fundacional

En Chillar, partido de Azul, la jornada combina actos con propuestas culturales y deportivas. Muchos aprovechan también para acercarse a la ciudad de Azul y sumar paseos por sus espacios históricos y naturales.

Por último, Ingeniero Thompson, en Tres Lomas, celebra con actividades más íntimas pero muy representativas para sus habitantes, donde los actos conmemorativos y reuniones vecinales marcan el ritmo de un día especial para toda la comunidad.

¿Cuáles son los feriados que restan en el calendario 2026?